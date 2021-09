Père et fils

Pour forger son propre avenir, il devra tirer les leçons du passé. Avril 1945. Les Alliés marchent sur l'Allemagne, sauvant Jakob et Emmanuelle d'un funeste destin à Buchenwald. Témoins des pires horreurs en Europe, où ils ont perdu leurs familles, les deux rescapés tentent leur chance aux Etats-Unis, à New York, dans le quartier pauvre du Lower East Side, où l'amitié qui les unit se mue bientôt en amour. Des années plus tard, au prix d'un travail acharné, Jakob a fait fortune dans le diamant et l'immobilier, preuve pour son fils, Max, que le rêve américain existe. Ce dernier, diplômé de Harvard, est un membre de l'élite new-yorkaise promis à un brillant avenir. Tandis que Jakob, heureux de pouvoir enfin profiter de la vie, vend son entreprise afin de voyager avec Emmanuelle, le jeune homme, déterminé à connaître le même succès que son père, choisit la femme parfaite avec qui fonder la famille idéale. Mais après la naissance de leurs enfants, et avec un mariage qui bat de l'aile, Max devra se battre comme jamais s'il veut véritablement marcher dans les pas de son père...