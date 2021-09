L'atelier de Roxane. Recettes en famille

Retrouve Roxane, et son univers gourmand et girly, dans son tout nouveau livre composé de 60 recettes inédites à préparer en famille ! Pour son nouveau livre, Roxane vous propose 60 recettes sucrées inédites à préparer en famille ! Des recettes à réaliser seul ou avec l'aide des plus grands ! Des petits déjeuners peps pour être au taquet, des goûters faits maison, des desserts indémodables de grands-mères, des gâteaux spéciaux pour les anniversaires, Noël ou Halloween... Toute la famille est à l'honneur et aux fourneaux dans cet ouvrage plein de surprises préfacé par Soprano.