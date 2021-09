La mère parfaite est une connasse !

Après La femme parfaite est une connasse ! , voici la version tant attendue consacrée aux mamans et aux futures mamans, car quoi de plus important que de les déculpabiliser ? ! Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard nous livrent de grandes théories comme " Les mensonges de mamans ", " Mon fils est mieux que ton fils " ou " Au secours, ma fille a éternué deux fois ", mais aussi des questionnements universels tels que " Comment savoir qu'on n'aime pas ses enfants ? ", " Pourquoi pas accoucher sur un cheval ? " ou encore " Tu veux voir une photo de son caca ? " (il fallait bien que quelqu'un en parle un jour). Ce livre est LE guide de survie de la maternité . Il convient aussi à toutes celles et tous ceux qui côtoient des mamans, afin de mieux les comprendre.