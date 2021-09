365 jours au top ! Prendre soin de soi, des autres et de la planète chaque jour de l'année

Au programme : Des séances "tonic" pour bouger ou développer l'équilibre corps/esprit : sport, fitness, yoga, relaxation, astuces beauté, automassages, huiles essentielles, jeûne... et même la sieste ! Des recettes et conseils food "organic" : plus de 50 recettes healthy super faciles, les bons aliments pour booster l'organisme et réveiller les papilles, en respectant bien sûr le rythme des saisons ; Des conseils "positive" pour cultiver l'optimisme, la bienveillance envers soi et envers les autres : des mantras, des exercices pour désencombrer son esprit et adopter un mode de vie plus conscient et respectueux de son rythme naturel : respiration, méditation, rangement, détox numérique, slow life... Et aussi : Les rubriques " green ", pour adopter des gestes simples mais essentiels : réduction de l'empreinte carbone, dressing responsable, voyages éthiques, cosmétiques maison, DIY... Chaque mois : un récap à remplir pour faire le point sur une thématique "phare".