Icônne by Natoo. Tome 2, le livre qui se prend pour un magazine

Dans ce deuxième numéro d'Icônne, Natoo reprend son clavier pour s'amuser une nouvelle fois avec les codes de la presse féminine. Son objectif : rire avec intelligence des diktats imposés aux femmes par la société et s'en affranchir avec humour. Dans cette seconde édition, découvrez : - La Teckcovid, le retour tant attendu de la Tecktonic dans le respect des gestes barrières. - La HESS : Haute Ecole supérieure du stalking, qui vous formera afin de tout apprendre sur vos ex. - Caddie B, la rappeuse qui joue dans la cour des grandes surfaces. Et bien d'autres articles et fausses pubs ! LE LIVRE QUI SE PREND POUR UN MAGAZINE