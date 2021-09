Un temps pour changer

Fruit de ses échanges avec le journaliste britannique Austen Ivereigh pendant les semaines du confinement, ce nouveau livre du pape veut discerner le sens que peut avoir pour nos sociétés la crise de la covid. Le livre se déroule en trois temps. 1. La crise, comment il l'a vécue personnellement, ce qu'elle a changée en lui. 2. Le système économique et l'ordre du monde : par quels mécanismes (peurs, goût du profit, etc.), ils en sont venus à mettre à mal l'homme et la planète, et le rôle que les chrétiens doivent prendre pour faire triompher d'autres valeurs – l'espérance au-delà des difficultés, le service des autres, un plus juste partage des ressources. 3. Les changements de comportement qu'il appelle de ses voeux. C'est l'occasion de revenir, entre autres, sur la préférence pour les plus pauvres et la place des femmes dans la société.