Charlie Hebdo. 50 ans de liberté d'expression

L'histoire de Charlie Hebdo commence en 1970 avec une censure, celle de la couverture de L'Hebdo Hara-Kiri "Bal tragique a Colombey-1 mort ". Devenu bien malgré lui un symbole de la liberté d'expression, Charlie Hebdo n'a eu de cesse de débusquer la censure sous toutes ses formes et dans tous les domaines —culturel, politique, religieux ou médiatique. Mais défendre un droit aussi fondamental que la liberté d'expression n'a pas toujours fait l'unanimité, comme en témoignent les nombreux procès et polémiques dont Charlie Hebdo fut l'objet. Pour les 50 ans de Charlie Hebdo, cet ouvrage réunit pour la première fois une sélection d'articles et de dessins des nombreux collaborateurs qui ont signalé, au fil des années, à quel point cette liberté, fondatrice de toute démocratie, était fragile et constamment remise en question.