Les Légendaires Tome 23 : World Without : Les cicatrices du monde

Artémus ne peut plus nier les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres divines. Cependant, il refuse de redonner son véritable visage à Alysia alors que les Néants recommencent à proliférer dans le monde. L'heure est grave et le danger si important que les grands souverains d'Alysia se sont réunis à Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre.