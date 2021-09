Ki et Hi Tome 6 : Le peuple oublié

Sans Ki, rien ne sera plus jamais comme avant... Le coup d'Etat des Barkiens a parfaitement réussi, et le Royaume Panda semble définitivement perdu... à moins qu'un incroyable secret ne cause la chute de ces mystérieux extraterrestres ? Pour retrouver leur liberté, les quatre villages devront s'unir dans un ultime combat à l'issue plus qu'incertaine. Nos héros parviendront-ils à ramener la paix afin que les jeux Olympiques puissent reprendre ?