Les Sisters Tome 15 : Fallait pas me chercher !

Ca sent le changement chez les Sisters ! Lorsque les parents décident de changer de cuisine, Marine en profiterait bien pour changer de Sister. Une moins râleuse, plus préteuse et qui ferait tout ce qu'elle veut, ce serait kro chouette ! Elle s'active pour que son plan aboutisse... Mais a-t-elle vraiment envie d'avoir une Sister si différente que celle qu'elle a déjà ? Car après tout, entre les chamailleries, les gros câlins, les fous rires et les envies de mordre, il n'y a rien de mieux qu'une vraie frangine pour mettre un peu de piment dans la vie.