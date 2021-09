L'inconnu de la forêt

Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. Les forêts du New Jersey regorgent de mystères. L'un des plus étonnants est peut-être celui de Wilde, ce garçon découvert à l'âge de sept ans, environ, resté seul dans les bois pendant de longs mois, des années peut-être. D'où vient-il ? Comment a-t-il survécu ? Nul ne le sait. Pas même lui. Devenu un agent de sécurité aux méthodes particulières, Wilde se retrouve contacté par Hester Crimson, célèbre avocate à la tête d'un talk-show politique à gros succès, pour enquêter sur une étrange affaire : la disparition d'une lycéenne, Naomi Pine. Une gamine si discrète et si méprisée par ses camarades, qu'il a fallu plusieurs jours avant que ces derniers ne s'interrogent devant sa chaise vide. Plus bizarre encore, même les parents de la jeune fille ne semblent pas se soucier de l'absence de leur unique enfant... Fugue ? Kidnapping ? Aucun indice. Peu après, c'est un autre gamin qui s'évanouit dans la nature : Crash Maynard, le fils chéri d'un couple de producteurs télé lié aux plus hautes sphères de la politique. Quel est le lien entre ces deux disparitions ? Pourquoi les Maynard semblent-ils si effondrés et déterminés à laisser la police en dehors de l'affaire ? Enquêtant hors des sentiers battus, Wilde remonte doucement la piste. Sans réaliser qu'il vient de mettre les pieds dans un piège, un secret d'Etat aux ramifications terriblement dangereuses... et aux répercussions plus dramatiques encore.