Le 15 avril 2019, sous les yeux d’une foule stupéfaite, la cathédrale Notre-Dame de Paris est la proie des flammes. Deux ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cette catastrophe. Pourtant, dès le lendemain du drame, avant même que l’enquête ne débute, le parquet de Paris considère qu’il s’agit d’un « incendie involontaire ». Pourquoi une telle précipitation pour qualifier une tragédie que personne ne comprend ?

Par le plus grand des hasards, une journaliste de Boston assiste en direct à l’événement. Elle est la seule à constater une chose troublante, sans réussir à expliquer pourquoi les flammes se propagent à une telle vitesse. Elle décide de mener elle-même l’enquête, auprès du clergé et de la police judiciaire, mais aussi de personnages étranges qui lui font des confidences terrifiantes. Quelle est la signification de cet incendie qui éclate au premier jour de la semaine sainte ? S’agit-il vraiment d’un accident ?

Le bûcher de Notre-Dame est un thriller qui plonge le lecteur dans l’histoire de la cathédrale la plus connue et la plus secrète de la chrétienté.