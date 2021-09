Pip et Flora vivent au "Sunny Bay Home pour les enfants superflus et accidentellement orphelins", et ils n'en peuvent plus des règles trop strictes de l'orphelinat. Accompagnés d'un chiot rencontré en chemin, ils s'enfuient et découvrent bientôt le merveilleux pays des Snergs, un petit peuple vivant en harmonie avec la nature, des êtres très gentils... sauf quand ils ont faim ! Mais ce monde magique est également peuplé d'ours à la cannelle et de succulents banquets, tout autant que d'ogres végans, de bouffons en disgrâce et d'ignobles Kelps, avec un méchant entièrement vêtu de violet... Ils devront compter sur l'aide de leur seul ami, Gorbo, un Snerg adorable mais un peu tête en l'air, pour les ramener à la maison - à condition qu'ils sachent où se situe vraiment leur maison (et à condition que Gorbo se rappelle le chemin)... Un récit drôle et décalé, basé sur le classique de Edward Wyke-Smith - qui a inspiré "Le Hobbit" de Tolkien -, enfin traduit en français !