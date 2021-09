Le corbeau et le renard... et le raton laveur ! (Et autres fables d'après La Fontaine)

Une formidable sélection de 16 fables de La Fontaine (des incontournables et des moins connues), reproduites à la suite de leur version retravaillée avec facétie par Évelyne Brisou-Pellen. Des fables modernisées donc, pleines de finesse, d’humour et d’à-propos, avec chaque fois la surprise d’une contre-chute, un ultime rebondissement savoureux, qui renforce la morale de l’histoire ou l’ouvre sur d’autres perspectives. Ainsi le renard qui se pavane après avoir volé le fromage au corbeau, se le fait à son tour dérober par le raton laveur, qui doit nourrir sa famille nombreuse et considère que voler un voleur de voleur, ce n'est somme toute pas si grave.

Un livre qui peut servir de base à de nombreux exercices d'écriture ou d'improvisation orale, personnels ou en groupe, en classe, au club théâtre ou à la maison.