Le jour où les parents..., Tome 01. Le jour où les parents se sont mis en grève

Installer une tente au milieu du salon, c'est rigolo ! Mais, avec les parents, il faut toujours ranger... Le mieux, c'est de voter ! Mais, quand il y a quatre enfants dans une famille et seulement deux parents, le vote est un peu influencé... Alors, voilà, face à la rébellion des enfants, les parents se mettent en grève ! Le BONHEUR absolu ! Des enfants libres de cesser les devoirs et le brossage des dents, libres de se nourrir uniquement de chocolat, libres de vivre dans leur tente au milieu du salon transformé en ZAD pour l'occasion ! Mais des parents tout aussi ravis : plus besoin de faire la police, et la possibilité de rester enfermés dans la chambre à regarder toutes les séries qu'ils veulent !

Pour la réconciliation, ce n'est pas gagné ! Quoique...

Qui acceptera en premier de s'asseoir à la table des négociations ?