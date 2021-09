Pourquoi vous faisez-ça ? 101 non-sens qu'on n'a jamais compris (et qu'on ne comprendra pas forcément après avoir lu ce livre)

Le livre de Pablo Mira qui soulignera pour vous les mystères et phénomènes inexpliqués de notre vie quotidienne afin que, pour toujours, vous vous demandiez : " Mais pourquoi ? " Nous faisons tous des choses incompréhensibles qu'on ne comprend pas et qui sont incomprises dans l'incompréhension. Et quand je dis " nous ", je veux dire " vous ". Alors pourquoi vous faisez ça ? Face à l'ignorance, une personne se devait d'apporter des réponses. Cette personne, c'est moi, Pablo Mira. Pour vous, pour la France, pour l'humanité. (Mais surtout pour voir ma photo sur la couverture des milliers d'exemplaires de ce livre.) Les gens qui font un tatouage de guerrier maori alors qu'ils ont grandi à Lille Est-ce que les Maoris de Nouvelle-Zélande se tatouent des coupes mulets sur le mollet ? Tarzan qui vit dans la jungle mais qui est mieux rasé qu'un présentateur de JT 1- Où a-t-il appris qu'il était mieux de se raser ? 2- Comment fait-il pour se raser aussi nettement ? 3- Pourquoi veut-il absolument être rasé à blanc ? 4- A-t-il un barbier ? Les gens qui font de la marche rapide alors qu'ils peuvent courir Pourquoi inventer un sport dont le but est d'aller vite, tout en se retenant d'aller vite ?