Les Misérables (1862)

Oeuvre en texte abrégé, en lien avec l'objet d'étude "Le récit au XIXe siècle" du programme de français en quatrième (4e). Jean Valjean, ancien bagnard condamné pour avoir volé du pain, tente de se racheter en se tournant vers le Bien. Son destin croise celui de personnages emblématiques tels que Monseigneur Myriel, Cosette ou encore Gavroche. Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo dans une version abrégée, accessible à tous les collégiens. Un roman historique et une fresque sociale d'une ampleur inégalée. L'édition Classiques & Cie collègePar Dominique Lanni. Soigneusement annoté, le texte du récit est associé à un dossier illustré, qui comprend : un guide de lecture intitulé " Un roman historique et une fresque sociale ", avec des repères, un parcours de l'oeuvre et un groupement de documents sur le thème du peuple en colère, une enquête documentaire sur Paris à l'époque de la révolution de Juillet.