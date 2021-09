The Promised Neverland Tome 13 : Le roi du paradis

La relative tranquillité d'Emma et des siens vole brusquement en éclats quand un commando de soldats humains les attaque ! Sur ordre de James Ratri, la troupe d'élite menée par l'impitoyable Andrew a pris d'assaut le refuge. Alors qu'Emma et les enfants s'enfuient, Yugo et Lucas décident de faire front armes au poing, à deux contre six...