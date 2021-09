Lilou la licorne. Qui suis-je ?

Une histoire bienveillante et positive sur une licorne magique ! Lilou est une petite licorne gracieuse et pleine d'énergie, mais elle se sent différente des autres animaux. Elle ne sait pas qui elle est, ni pourquoi elle est venue sur Terre. Et si une merveilleuse rencontre pouvait l'aider à découvrir qui elle est vraiment ? Un conte bienveillant et joliment illustré, écrit par Lilou Macé, Youtubeuse et autrice de développement personnel, pour montrer à chaque enfant qu'il est unique.