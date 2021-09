Dom Juan ou le festin de pierre

Février 1665, dès sa première représentation, Dom Juan provoque le scandale. Quelques semaines après sa création, la pièce est retirée de l'affiche. Elle ne sera re-jouée dans sa version intégrale que deux siècles plus tard. En mettant en scène un libertin qui défie les hommes, la société et la morale, un éternel séducteur qui raille la religion et refuse les bornes imposées à son désir, Molière crée une comédie ambiguë, à la profondeur étonnante. - Le texte intégral de l'ouvre accompagné de notes de bas de page - Huit fiches pour faire le tour de l'ouvre 1. Molière en 20 dates 2. L'ouvre dans son contexte 3. La structure de l'ouvre 4. Les grands thèmes de l'ouvre 5. Texte et représentation 6. La comédie et le comique 7. Réécritures : le mythe de Don Juan 8. Citations - Pour préparer l'oral du Bac Des lectures analytiques au fil de l'ouvre - Pour préparer l'écrit du Bac Un sujet complet - Deux groupements de textes 1. L'inconstance amoureuse 2. Les réécritures du mythe