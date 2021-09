La dernière lettre de son amant

Il y a longtemps que je t'aime... En 1960, quand Jennifer se réveille à l'hôpital après un accident de voiture, elle a tout oublié. Alors qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle est devenue étrangère à sa propre vie, elle retrouve une lettre d'amour. Son correspondant, qui signe d'un simple " B ", semble prêt à tout pour elle. Quarante ans plus tard, Ellie découvre cette correspondance dans les archives du journal pour lequel elle travaille. Elle brûle de savoir comment s'est terminée l'histoire de ces deux amants - et, par la même occasion, si celle qu'elle vit vaut vraiment le détour. La dernière lettre changera leur vie à tout jamais. " Un roman désespérément romantique qui vous laisse plein d'espoir. " Chicago Tribune " A travers cette incroyable histoire d'amour, Moyes prouve que quelques mots suffisent à vous briser le coeur ou à vous donner un second souffle. " Marie Claire