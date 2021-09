Le Rouge et le Noir. Avec le parcours "Le personnage de roman, esthétiques et valeurs"

Le chef-d'oeuvre de Stendhal, suivi d'un parcours littéraire " Le personnage de roman, esthétiques et valeurs " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre En 1826, dans la France de la Restauration, Julien Sorel, ambitieux jeune homme d'origine modeste, part à l'assaut de la haute société parisienne. Dans ce chef-d'oeuvre du récit d'analyse et l'un des premiers romans réalistes, Stendhal nous livre le portrait d'un personnage porté par une énergie singulière, et la chronique d'une société. Le parcours " Le personnage de roman, esthétiques et valeurs " 10 textes présentant des personnages emblématiques des romans du XIXe siècle et XXe siècle, pour analyser les esthétiques et les valeurs qu'ils incarnent. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. Le personnage romantique : les aspirations du moi 2. Le personnage dans les romans réalistes et naturalistes : l'individu miroir de la société 3. Le personnage au XXe siècle : une identité problématique Le dossier Des ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - des repères sur le contexte historique et culturel - des fiches sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires " Jeunes ambitieux autour de 1830 " Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte et des sujets de bac.