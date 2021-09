Maîtriser la grammaire anglaise. Niveaux B1/B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (lycée et début des études supérieures)

Les points clés de la grammaire anglaise en 82 fiches et de nombreux exercices pour s'entraîner à l'écrit et à l'oral. Une grammaire pratique proposant, sur chaque point clé de grammaire anglaise, en vis-à-vis : une fiche de révision avec de nombreux exemples, une série d'exercices progressifs. A la fin de l'ouvrage, des tableaux récapitulatifs et les corrigés des exercices. Avec cette nouvelle édition, l'ouvrage s'enrichit : de fiches sur l'oral, de nombreux exercices oraux, avec un accès direct aux fichiers audio au moyen d'un flash code. Pour qui ? De niveau B1-B2, l'ouvrage s'adresse aux lycéens et aux étudiants en licence. Il concerne également les adultes souhaitant améliorer leur maîtrise de l'anglais.