Tomie Kawakami est le mal incarné. Reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux noirs et son grain de beauté sous l'oeil gauche, elle déclenche les passions chez tous les hommes qui croisent son regard, jusqu'à les pousser à l'assassiner dans d'atroces circonstances. Ce que ses amants ne savent pas, c'est qu'une fois sous son emprise démoniaque, il est impossible de lui échapper et que la mort elle-même fait partie de son plan de conquête. Ses victimes, partagées entre l'amour et la folie, vont petit à petit réaliser l'indicible : peu importe le nombre de fois qu'ils la tueront, le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie. Pire, son pouvoir ne fait que grandir inlassablement à chacune de ses renaissances. - Préface d'Alexandre Aja (La colline a des yeux, Crawl, Haute Tension, Horns etc.) - Nouvelle traduction, nouveau lettrage et onomatopées japonaises sous-titrées. - Analyse inédite de 6 pages en fin d'ouvrage. Maître incontesté de l'horreur mondiale aux côtés de Stephen King, Junji Ito est également l'un des plus grands mangakas de tous les temps. Né en 1963 dans la préfecture de Gifu, il se destine d'abord à devenir dentiste et réalise son premier chef d'oeuvre, Tomie, en parallèle de sa vie au cabinet. Inspiré par Kazuo Umezzu, il se décide finalement à devenir mangaka à plein temps et enchaîne les histoires plus marquantes et plus variées les unes que les autres. Aujourd'hui reconnu comme le porte-drapeau de l'horreur à la Japonaise, il bénéficie d'un intérêt tout particulier d'un nouveau public, plus jeune, désireux de découvrir l'univers complexe et profondément unique de celui qui se réclame d'Howard Phillips Lovecraft, notamment en matière d'horreur indicible et cosmique, grâce à ses multiples adaptations animées.