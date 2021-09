Berserk Tome 6

A une époque médiévale où les guerres s'étalaient sur plus de cent ans, la troupe du faucon et son leader Griffith, désormais partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, accumulent les succès militaires. Notre héros, Guts, est maintenant un guerrier parmi d'autres, cherchant un endroit où il se sentira à son aise, et espérant l'avoir trouvé auprès de Griffith et sa troupe. Celui-ci réconforte Guts, après son combat contre Zood l'Invincible. Qu'est-ce qui pourra bien venir troubler la quiétude et la confiance que Guts semble enfin avoir trouvées ?