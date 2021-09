La prophétie des grenouilles

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette. Mais un soir, des grenouilles lui annoncent qu'un déluge menace tous les êtres vivants de la planète. Et bientôt, des rafales de pluie s'abattent pendant quarante jours et quarante nuits sur la Terre. Seule une petite troupe d'humains et d'animaux, menée tambour battant par Ferdinand, résiste.