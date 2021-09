Les fausses confidences. Parcours associé : Théâtre et stratagème

Le séduisant et désargenté Dorante aime passionnément Araminte, jeune et riche veuve. Mais, tout les sépare : argent, ambition nobiliaire de la mère d'Araminte, obstacles psychologiques. Comment faire naître l'amour dans le coeur de la belle ? Dubois, habile valet d'Araminte et ancien serviteur de Dorante, maître en intrigues et stratagèmes, y veille. Et si la plus grosse des machinations ne résidait pas plutôt dans le théâtre lui-même ?