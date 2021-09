J'apprends à lire avec Sami et Julie : La fête de Sami. Début de CP, niveau 1

C'est bientôt l'anniversaire de Sami ! Tous ses amis seront là. Vive Sami ! J'apprends à lire avec Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes, faciles à lire et adaptées à sa progression. L'enfant peut lire tout seul et gagne en confiance !