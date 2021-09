Kate Madison a élevé seule ses quatre enfants et les voit faire leurs propres choix, parfois à son plus grand désarroi. Isabelle, avocate, succombe au charme d'un de ses clients impliqué dans une affaire criminelle. Julie croit avoir rencontré l'homme idéal et abandonne tout pour le suivre. Justin désire ardemment un enfant avec son partenaire, au risque de faire vaciller son couple. Quant à Willie, il s'investit dans une histoire d'amour qui les surprendra tous... Si Kate ne peut empêcher ses enfants de commettre des erreurs, elle apprendra que le plus important est d'être là pour eux, quoi qu'il arrive...