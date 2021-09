Animal Jack Tome 5 : Revoir un printemps

Les parents de Gladys décident d'emmener Jack avec eux en Russie pour que leur fille Gladys se sente moins seule. Lors de l'arrêt à une station-service, ils recueillent un chat abandonné... qui parle ! Et qui raconte de fort belles histoires pour endormir les enfants. Quand ils se réveillent, Jack et Gladys sont dans une chambre vieillotte d'une maison modeste où vit Yaya, une espèce de sorcière. Alors qu'ils tentent de fuir, ils se retrouvent sur la place d'un village enneigé où se baladent fées, centaures et autres créatures magiques...