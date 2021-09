Le Robert & Collins poche Anglais. Edition bilingue français-anglais

Bien plus qu'un simple dictionnaire : le dictionnaire numérique inclus + nouveau : l'appli " Le Robert quiz langues " pour réviser facilement les verbes irréguliers. LE DICTIONNAIRE DE REFERENCE Le poche le plus complet et le plus actuel - une nouvelle édition enrichie de milliers d'ajouts (expressions et mots nouveaux) - 230 000 mots, expressions et traductions - l'anglais britannique et américain - un usage facilité par de nombreux exemples - des remarques sur l'usage et la prononciation - des repères culturels + des outils pratiques - les 200 pièges les plus courants de l'anglais - une grammaire anti-fautes de 64 pages - un guide d'expression pour communiquer facilement - des modèles de lettres, de CV... Conforme au CERL (Cadre européen commun de référence pour les langues) Tout le vocabulaire anglais utile pour communiquer en toute situation et des outils pratiques et efficaces : une grammaire anti-fautes, un guide d'expression, des modèles de lettres, de CV... + Nouveau : l'appli " Le Robert quiz langues " pour réviser facilement les verbes irréguliers