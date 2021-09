Naruto Tome 12

Récemment, j'ai noté qu'au vidéoclub on pouvait louer des DVD. Contrairement à la VHS, ce support permet de choisir la langue et les sous-titres que l'on veut. C'est formidable, certes. Mais les bandes-annonces qui précèdent le film passent systématiquement à la trappe. Et moi, j'apprécie les bandes-annonces. Snif.. Elles me manqueront.