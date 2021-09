Molière Dom Juan ou le Festin de pierre Il a traversé l'histoire, il a inspiré bien des artistes et bien des séducteurs, mais c'est Molière, au sommet de son art dans sa "grande comédie" , qui l'a élevé au rang de mythe. Don Juan se joue de l'amour, de la famille, de l'honneur, de la religion, de l'argent, de la mort aussi... Jusqu'à l'ultime défi. Il a voulu jouer, et il a perdu : on peut le penser... mais qui sait si, dans son extrême solitude, Don Juan n'aura pas été maître du jeu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. - Le texte intégral annoté - Six questionnaires d'analyse de l'oeuvre - Un dossier "Spécial bac" avec deux sujets d'écrit et deux sujets d'oral - Une analyse des personnages - Une rubrique " Portfolio " pour la lecture d'images