Les Mythics Tome 13 : Paresse

Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon ils courent à la catastrophe. Heureusement, grâce à la technologie de leur QG, ils peuvent se plonger dans un monde virtuel et s'entrainer sur des simulations plus vraies que nature. Le progrès est une bénédiction pour l'humanité lorsqu'il est entre de bonnes mains. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La Paresse a le bras long.