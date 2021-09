Dom Juan ou Le festin de Pierre. Suivi d'une anthologie sur le mythe de Don Juan

Une édition de Dom Juan spécialement conçue pour les lycéens. Avec des photos des mises en scène célèbres et une anthologie sur le mythe de Don Juan. L'oeuvre Dom Juan, récemment marié à Elvire, fuit son épouse en compagnie de son fidèle Sganarelle. Mais bientôt paraît le spectre du Commandeur tué, au cours d'un duel, par l'incorrigible séducteur. Cette comédie baroque retrace le destin tragique d'un homme qui fait tomber les masques et se retrouve seul face à lui-même. L'anthologie A travers 12 textes, toute la richesse et les ambiguïtés du mythe de Don Juan, du XVIIe siècle au théâtre contemporain. Des documents complémentaires : Des photos des mises en scène majeures de la pièce ; Un corpus thématique : "Scènes de séduction au théâtre". Le dossier Avec toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre : des questions pour guider la lecture du texte, des repères historiques, culturels et biographiques, des fiches de lecture, des sujets types pour l'écrit et l'oral du bac. Et un guide pédagogique Sur www.classiques-et-cie.com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il propose une séquence de cours sur l'oeuvre et les corrigés des sujets de type bac.