My Hero Academia Tome 16 : Red Riot

Izuku et les autres apprentis héros sont convoqués à une réunion inter-agences exceptionnelle consacrée aux Huit Préceptes. Choqués, ils découvrent que la drogue qui détruit les alters est d'origine humaine... et plus atroce encore, il n'est pas exclu que Kai Chisaki utilise sa propre fille pour la produire ! Les deux stagiaires de Sir Night Eye, qui s'en veulent terriblement de ne pas avoir pu porter secours à l'enfant, ont hâte d'intervenir... Après une attente interminable, le jour J arrive enfin. objectif : sauver Eri à tout prix ! Malheureusement, les héros semblent attendus...