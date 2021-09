Les guerres de Zeus

La bataille épique qui précéda le règne de Zeus. Enfin débarrassés des titans qui régnaient auparavant sur Terre, Zeus, Poséidon et Hadès s'apprêtent à se partager le monde. L'un héritera du ciel, l'autre des mers et le dernier du royaume sous terre. Mais c'était sans compter sur la velléité des Géants, ces êtres primordiaux bien déterminés à venger leurs frères et à régner sur l'Olympe. Leur victoire semble assurée et d'autant plus lorsque Gaïa décide de leur prodiguer l'invulnérabilité... Epaulé par son fils Héraclès, l'inébranlable Dieu du ciel devra engager sa toute-puissance dans la bataille pour sauvegarder l'équilibre du cosmos. L'adaptation grandiose d'une des batailles fondatrices de la mythologie grecque, retranscrite dans toute son intensité. Aux pieds de l'Olympe se joue le sort de notre civilisation et bien plus encore...