Le 5e accord toltèque. La voie de la maîtrise de soi

Le succès des Quatre Accords toltèques, best-seller mondial, ne fait que grandir. Mais quoi de plus naturel quand on sait qu'il est en mesure de transformer votre vie en pulvérisant les milliers d'accords restrictifs que vous avez conclus avec vous-même, autrui et la vie elle-même ? Il est temps maintenant de vous faire un autre cadeau : le Cinquième Accord toltèque. Bien que composé de mots, sa signification et son intention dépassent largement sa formulation. Avec ce dernier accord, il s'agit de vous offrir le pouvoir du doute afin de voir toute votre réalité avec les yeux de la vérité, sans mots. Vous cheminerez alors vers l'acceptation complète de vous-même, tel que vous êtes, et l'acceptation totale des autres, tels qu'ils sont Avec pour récompense votre bonheur éternel.