My Hero Academia Tome 13 : On va causer de ton alter !

Fort d'un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé, tout comme ses camarades de classe... C'est donc remonté à bloc qu'il entame la première épreuve ! Et la chance semble lui sourire : grâce aux liens qui les unissent et à un bon travail d'équipe, tous les seconde A parviennent à se qualifier ! Mais l'exercice suivant se révèle beaucoup plus difficile pour les apprentis héros de Yuei...