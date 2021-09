Je réussis ma détox sucre

Vous voulez vous libérer des pulsions sucrées, être en bonne santé et avoir toujours la pêche ? Adoptez l'alimentation à Index glycémique (IG) bas ! La quarantaine à peine passée, Bérengère a eu un déclic : pour éviter les soucis de santé et des kilos en trop, il faut remplacer le sucre par des alternatives saines en petite quantité. Elle découvre l'alimentation ö IG bas et décide de l'essayer. Un an plus tard, les résultats dépassent largement ses attentes. ET SI VOUS VOUS LANCIEZ AUSSI ? Loin des régimes hypocaloriques, sans desserts et impossibles à tenir dans le temps, découvrez une alimentation qui évite d'avoir trop de sucre dans l'organisme, qui favorise la satiété, empêche les fringales et dont les bienfaits santé se ressentent dans tout le corps. DANS CE LIVRE, VOUS TROUVEREZ TOUTES LES CLES POUR REUSSIR : des explications qui permettent de bien comprendre les témoignages de Bérengère, ses astuces et ses idées pour s'organiser au quotidien, même quand on est "overbooké" 80 recettes à IG bas, sans chichis, rapides et gourmandes. Dites stop au sucre durablement et sans frustration !