L'attaque des titans Tome 33

Le Grand Terrassement déclenché par Eren avance implacablement, n'épargnant aucun endroit, excepté l'île du Paradis. Mikasa, Armin et leur groupe sont en route pour Odiha où ils espèrent trouver un aéronef pour rattraper Eren par la voie des airs. Mais en contrepartie, ils ne peuvent plus espérer sauver Revelio, où vivent les familles d'Annie, Reiner et les autres...