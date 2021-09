365 jours Tome 3

Le troisième tome de la saga fourmille de surprises et de rebondissements. Laura est en pleine déprime. Son amie Olga la ramène à la maison et la remet en état. Ainsi, Massimo et Laura arrivent à retrouver un éclair dans leur relation. Il s'avère qu'elle est toujours observée par un autre... Après un court passage au Portugal, Laura retourne en Pologne ou elle retrouve gout à la vie. Mais rien ne sera simple pour la jeune femme et ses sentiments seront mis à rude épreuve.