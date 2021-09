Naruto Tome 10

Résumé des épisodes précédents : En compagnie de Sasuke et de Sakura, Maruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konona, poursuit son apprentissage... Kakasni les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Sur les lieux de la deuxième épreuve, "la forêt de la mort". Ils se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orocnimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et ses compagnons font partie des 7 équipes qui passent le tour. Blessé, Kabuto se retire. Un tour préliminaire, qui consiste en une série de 20 combats individuels, est organisé avant la troisième épreuve... Les 8 premiers affrontements ont déjà eu lieu. Les vainqueurs sont Sasuke, Snino, Kankuro, Temari, Snikamaru, Naruto et Neji. Le combat entre Lee et Gaara est sur le point de débuter...