Guinness World Records. Edition 2022

Bienvenue dans l'édition 2022 du livre annuel le plus vendu du monde. Avec des milliers de records totalement mis à jour, il célèbre les exploits les plus divers dans 9 chapitres : Environnement / Faune et Flore / Etres humains / Recordologie / Aventures / Sciences et Technologie / Société / Pop culture / Sports. Les superlatifs sont l'ADN du Guinness World Records. A la fin de chaque chapitre, retrouvez le portrait d'une femme ou d'un homme remarquable : l'activiste Isra Hirsi, le naturaliste David Attenborough, l'acrobate Marawa Ibrahim, l'ascentionnise Viridiana Alvárez Chávez, l'astronaute Peggy Whitson, la militante pakistanaise Malala Yousafzai, le boys band BTS, l'athlète kenyan Eluid Kipchoge. Les plus jeunes détentrices et détenteurs de records sont aussi à l'honneur. Preuve que le talent n'attend pas le nombre des années ! Et partez avec nous autour du monde pour découvrir les sites les plus incroyables du patrimoine culturel : le musée du Louvre en fait partie.