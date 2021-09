Châteaux Bordeaux Tome 11 : Le Tonnelier

Passions au coeur du Médoc. Alexandra Baudricourt est à nouveau mise à l'épreuve. Depuis l'inexplicable accident de son chef de culture, les problèmes s'accumulent. Florence, surmenée, risque de lui donner sa démission. Sa relation avec Nicolas, son époux, se désagrège. Et son principal distributeur en grandes surfaces vient d'être placé en redressement judiciaire. Le domaine est dans le rouge. Alexandra ne semble pouvoir plus compter que sur Jean-François Tacles, homme d'affaire ambitieux, producteur de vins aux qualités douteuses mais dont elle s'est amourachée... Entre deux rebondissements, Corbeyran et Espé nous font découvrir les particularités de l'appellation Sauternes et de l'art de la tonnelerie. Un nouveau tome de Châteaux Bordeaux entre récit didactique, thriller et saga familiale