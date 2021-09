My Hero Academia Tome 12 : L'examen. Avec un extrait de Black Torch

All Might est victorieux, mais à quel prix ? Désormais incapable d'utiliser son pouvoir, le numéro un des super-héros tire sa révérence et décide de se consacrer entièrement à son rôle de mentor. Et il va y avoir du travail, car tout change pour les seconde A, qui logent à présent à l'internat de Yuei... Leur objectif : le permis provisoire d'utilisation d'alter ! Seulement, pour obtenir ce précieux sésame, encore faut-il réussir l'examen...