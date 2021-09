Père riche, père pauvre. Ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne !

Père riche, père pauvre. Le best-seller n° 1 en matière de finances personnelles... - Fait exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche - surtout dans un monde où la technologie, les robots et l'économie mondiale changent les règles. - Explique pourquoi l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importantes pour votre avenir qu'un gros chèque de paie - et expose les avantages fiscaux dont jouissent les investisseurs et les propriétaires d'entreprises. - Bouscule la croyance selon laquelle votre maison est un actif - ce n'est pas le cas, comme l'ont appris des millions de gens lorsque la bulle immobilière a éclaté, créant la crise des prêts hypothécaires à risque. - Nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation pour parler d'argent à nos enfants - et nous dit pourquoi les connaissances financières sont primordiales et plus importantes que jamais. - Explique ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent - afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et à saisir les occasions propres au monde d'aujourd'hui, et qu'ils jouissent de la vie riche qu'ils méritent. L'étude de textes fait partie de la philosophie de Père riche : lire, discuter, étudier, et discuter encore. Cette édition du 20e anniversaire comprend 9 sections de séances d'étude que vous pourrez utiliser comme guides pendant votre lecture, vos relectures, vos discussions et votre étude de cet ouvrage avec vos amis et les membres de votre famille.