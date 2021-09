Elisabeth, princesse à Versailles Tome 20 : L'imposteur de Fontainebleau

Au plus grand désarroi d'Elisabeth, Mme de Marsan est de retour à la Cour et exige de reprendre ses fonctions de gouvernante. Bien sûr, Mme de Guémené s'y oppose, si bien qu'au château de Fontainebleau, la tension est palpable... Alors que la princesse, d'humeur rageuse, se rend chez sa belle-soeur la reine, elle est percutée de plein fouet par un grossier personnage, qui ne s'en excuse même pas. L'individu s'appellerait Séraphin Bellerose... Après enquête, Elisabeth découvre que cet homme ne correspond aucunement au gentil professeur de dessin du même nom que Mme de Mackau et Angélique ont connu à Strasbourg... Qui donc est ce malotru, et que vient-il trafiquer là ? A partir de 8 ans