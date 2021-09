Les Ailes de l'espérance Tome 2 : Démons

1940... Au coeur de la bataille d'Angleterre, les sentiments ont-ils leur place ? Vic Stone, as de l'aviation anglaise, est plus que jamais en première ligne. Alors que de jeunes pilotes risquent leurs vies pour sauver une population menacée, un autre danger rode... Un meurtre a eu lieu, une jeune femme est retrouvée sans vie près de la base. Un pilote a-t-il pu faire cela ? La belle Ruby, dont les charmes ne laissent pas Vic indifférents, est-elle en danger ? Suite et fin d'un grand récit de guerre, mélant aviation et histoire d'amour.