My Hero Academia Tome 26 : Sous un ciel d'azur

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Lors de son match, Katsuki a su exploiter les faiblesses de ses adversaires... tout en pro- tégeant ses camarades ! Un véritable progrès pour l'adolescent, jusque-là incapable de travailler en équipe. La barre est désormais placée très haut pour Izuku, qui va devoir se surpasser s'il veut pouvoir rivaliser... Mais, en plein combat, voilà que son pouvoir lui échappe à nouveau ! Alors qu'une masse sombre enveloppe notre apprenti héros, il se retrouve face à un ancien dé- tenteur du One for All... Et ses révélations risquent de changer la donne ! Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !